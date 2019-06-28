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Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 1 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:20 мск увеличилась на $1,71, до $66,45 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $59,98 (+$1,51).

По итогам торгов 28 июня стоимость нефти Brent осталась на прежнем уровне, составив $66,55 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дешевле на $0,96, его цена составила $58,47.

Инвесторы ждут итогов заседаний ОПЕК и ОПЕК+, которые состоятся 1-2 июля в Вене. Соглашение на первые шесть месяцев 2019 года предусматривало снижение добычи нефти странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из этого объёма на РФ приходилось 228 тысяч баррелей.

Как ранее писал News.ru, Россия и Саудовская Аравия выступают за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шесть или девять месяцев. Такая договорённость между лидерами стран была достигнута «на полях» G20 в Японии.