https://static.news.ru/photo/e6f4808c-46ae-11e9-920d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 27 июня. Так, цена августовских фьючерсов на Brent к 09:07 мск уменьшилась на $0,27, до $65,42 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $59,13 (-$0,25).

По итогам торгов 26 июня стоимость нефти существенно выросла. В Лондоне Brent прибавила в цене на $1,44, подорожав до $66,49 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $1,55, его цена составила $59,38.

Нефтяные котировки корректируются после роста на данных о снижении запасов в США, которые оказались значительно ниже ожиданий инвесторов. В то же время участники рынка ждут предстоящий саммит G20, а также встречу стран ОПЕК+, в ходе которых прояснятся торговые взаимоотношения США и Китая и определится дальнейшая судьба сделки по сокращению нефтедобычи.

Как ранее писал News.ru, источники финансирования компенсаций нефтекомпаниям за поставки топлива на внутренний рынок в будущем году согласовали Минфин и Минэнерго. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.