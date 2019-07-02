https://static.news.ru/photo/ad7f1f46-9c95-11e9-a70e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 2 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:05 мск увеличилась на $0,38, до $65,44 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $59,39 (+$0,3).

По итогам торгов 1 июля стоимость нефти выросла. В Лондоне Brent прибавила в цене $0,32, составив $65,06 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,62, его цена составила $59,09.

Нефтяные котировки показывают положительную динамику несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных по индексу деловой активности в промышленном секторе (PMI) Европы и Китая. Рост цен на сырьё поддерживают новости из Вены, где проходило заседание стран ОПЕК.

Как ранее писал News.ru, на затянувшемся до ночи заседании 1 июля было принято решение об ограничение добычи нефти ещё на девять месяцев, начиная с июля. На решение повлияли весомые аргументы российской стороны, которая не является членом организации, но выступает за пролонгацию квот.