https://static.news.ru/photo/2730c2aa-9d5d-11e9-a863-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 3 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:07 мск увеличилась на $0,4, до $62,8 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $56,62 (+$0,37).

По итогам торгов 2 июля стоимость нефти существенно снизилась. В Лондоне Brent потеряла в цене $2,66, составив $62,4 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дешевле на $2,84, его цена составила $56,25.

Цены на нефть перешли к росту после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в стране, которые сократились за неделю на 5 млн баррелей после сокращения на 7,55 млн баррелей неделей ранее.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает решение стран ОПЕК+ о продлении сделки о сокращении нефтедобычи до конца марта 2020 года.

Как ранее писал News.ru, нынешние цены на нефть соответствуют текущей ситуации на рынке. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.