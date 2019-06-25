https://static.news.ru/photo/d024b948-48f3-11e9-8d53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global look press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 26 июня. Так, цена августовских фьючерсов на Brent к 09:07 мск увеличилась на $1,11, до $65,39 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $59,06 (+$1,23).

По итогам торгов 25 июня стоимость нефти изменилась разнонаправленно. В Лондоне Brent выросла в цене на $0,19, подорожав до $65,05 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дешевле на $0,07, его цена составила $57,83.

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о сокращении нефтяных запасов в стране на 7,55 млн баррелей за неделю. Инвесторы также следят за развитием отношений США и Ирана, после того как Вашингтон ввёл санкции против ряда высокопоставленных представителей руководства Исламской Республики в ответ на инцидент со сбитым беспилотником.

Как ранее писал News.ru, доля углеводородов в структуре мирового энергетического баланса снизится к 2040 году. Об этом в ходе форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета заявил министр энергетики РФ Александр Новак.