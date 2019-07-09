https://static.news.ru/photo/1b5880a8-a2da-11e9-a55b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 10 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 08:48 мск увеличилась на $0,61, до $64,77 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $58,65 (+$0,82).

По итогам торгов 9 июля стоимость нефти показала положительную динамику. В Лондоне Brent выросла в цене на $0,05, составив $64,16 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,17, его цена составила $57,83.

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.