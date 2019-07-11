https://static.news.ru/photo/1df06d26-a3a7-11e9-b545-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 11 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:13 мск увеличилась на $0,24, до $67,25 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $60,64 (+$0,21).

По итогам торгов 10 июля стоимость нефти показала положительную динамику. В Лондоне Brent выросла в цене на $2,85, составив $67,01 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $2,6, его цена составила $60,43.

Нефть дорожает на данных Минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти в стране на 9,5 млн баррелей за неделю, что оказалось значительно хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение на 3,08 млн баррелей.

Кроме этого, поддержку нефтяным котировкам оказывает информация о резком сокращении нефтедобычи в Мексиканском заливе в связи с тропической бурей.