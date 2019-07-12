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Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 12 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:04 мск увеличилась на $0,56, до $67,08 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $60,66 (+$0,46).

По итогам торгов 11 июля стоимость нефти показала отрицательную динамику. В Лондоне Brent уменьшилась в цене на $0,49, составив $66,52 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дешевле на $0,23, его цена составила $60,2.

Нефтяные котировки растут на данных о снижении нефтедобычи в Мексиканском заливе в связи с тропической бурей. Как сообщает агентство Reuters, непогода привела к сокращению добычи в регионе более чем на один миллион баррелей в день.

Поддержку ценам на нефть оказывают и данные доклада ОПЕК, в котором прогнозируется рост спроса на чёрное золото в 2020 году на 1,14 млн баррелей в сутки.