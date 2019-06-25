https://static.news.ru/photo/c4d856da-1c93-4856-bd8f-d038375f8a2e_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 25 июня. Так, цена августовских фьючерсов на Brent к 09:12 мск снизилась на $0,23, до $63,95 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $57,78 (-$0,12).

По итогам торгов 24 июня стоимость нефти изменилась разнонаправленно. В Лондоне Brent снизилась в цене на $0,34, подорожав до $64,86 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,47, его цена составила $57,9.

Нефтяные котировки теряют в цене на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, который отметил, что обладает достаточными полномочиями для того, чтобы начать военную операцию против Ирана без одобрения Конгресса. В то же время, по словам главы государства, он решил не наносить удар по Исламской Республике.

Несмотря на то что ситуация с «грязной» нефтью, которая попала в трубопровод «Дружба», казалась разрешённой, компания PERN, управляющая участком по прокачке нефтепродуктов на территории Польши, приостановила подачу «чёрного золота» по трубе. К чему могут привести подобные действия польской стороны — выяснял News.ru.