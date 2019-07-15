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Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 15 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:01 мск уменьшилась на $0,16, до $66,56 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $59,97 (-$0,24).

По итогам торгов 12 июля стоимость нефти показала положительную динамику. В Лондоне Brent увеличилась в цене на $0,2, составив $66,72 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,01, его цена составила $60,21.

В центре внимания участников рынка оказались статистические данные из Китая, который является одним из крупнейших импортёров нефти. Согласно опубликованным данным, темпы роста китайской экономики во втором квартале замедлились с 6,4% в январе-марте до 6,2% в апреле-июне. Данный показатель оказался самым низким за всю историю наблюдений с марта 1992 года.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим коллегой из Великобритании Джереми Хантом заявил, что Тегеран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».