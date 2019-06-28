https://static.news.ru/photo/fb237e38-9973-11e9-917d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 28 июня. Так, цена августовских фьючерсов на Brent к 08:58 мск уменьшилась на $0,32, до $65,35 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $59,12 (-$0,31).

По итогам торгов 27 июня стоимость нефти выросла. В Лондоне Brent прибавила в цене на $0,06, подорожав до $66,55 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,05, его цена составила $59,29.

Нефтяные котировки снижаются в ожидании встречи лидеров США и Китая в рамках саммита G20, в ходе которой прояснятся торговые взаимоотношения двух стран. Также в ближайшее время состоится встреч стран ОПЕК+ где определится дальнейшая судьба сделки по сокращению нефтедобычи.

Как ранее писал News.ru, источники финансирования компенсаций нефтекомпаниям за поставки топлива на внутренний рынок в будущем году согласовали Минфин и Минэнерго. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.