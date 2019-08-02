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Инфляция в России в июле в годовом выражении может достигнуть значений в 4,6-4,7%.

По данным Центробанка, с 1 по 29 июля прирост потребительских цен составил 0,23%.

Предварительная оценка роста цен в целом за июль составляет 0,2-0,3% м/м (4,6-4,7% г/г), что соответствует примерно такому же сезонно сглаженному темпу прироста, — говорится в выпуске бюллетеня ЦБ «О чём говорят тренды».

Регулятор отмечает, что в настоящее время инфляция находится в нисходящем тренде, который может продлиться до второго квартала будущего года.

В связи с этим в первом квартале 2020 года годовой рост потребительских цен замедлится до 4%.

Годовая инфляция в стране по итогам 2019 года будет находиться на уровне 4,2-4,7%.

Ранее News.ru писал, что наблюдаемая населением России инфляция опустилась в июле этого года на 0,3 процентного пункта — до 9,9%. При этом инфляционные ожидания граждан на ближайшие 12 месяцев остались неизменными по сравнению с июнем, сохранившись на уровне 9,4%.