https://static.news.ru/photo/e4097986-b1c0-11e9-bb3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Американские фондовые индексы завершили ростом торги благодаря превышающим прогнозы данным о ВВП США за второй квартал 2019 года и позитивной корпоративной отчётности. Экономику, несмотря на ослабление в промышленном секторе, поддержали потребители.

ВВП США вырос на 2,1% в пересчёте на годовые темпы. Подъём замедлился по сравнению с первым кварталом 2019 года, однако прогнозы экспертов предусматривали повышение на 1,8%.

Максимальную поддержку квартальному ВВП за 10 лет обеспечили государственные расходы, которые подскочили на 5%. Также на 4,3% выросли потребительские расходы, составляющие 70% показателя. При этом инвестиции бизнеса сократились на 0,8%.

Индекс PCE Core ускорился во втором квартале 2019 года до 1,8% при ожидаемых 2%. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,19% и составил 27192,45 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,74%, до 3025,86 пункта, а Nasdaq Composite — на 0,8%, до 8330,21 пункта, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз дал персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.