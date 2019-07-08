https://static.news.ru/photo/6fe6a9ca-a149-11e9-bd16-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает слабую разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 8 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:03 мск уменьшилась на $0,01, до $64,22 за баррель. В Нью-Йорке нефть растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $57,53 (+$0,02).

По итогам торгов 5 июля стоимость нефти выросла. В Лондоне Brent прибавила в цене $0,93, составив $64,23 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,17, его цена составила $57,51.

Нефтяные котировки стабильны после роста в пятницу, 5 июля. Рост цен сдерживают опасения участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также остаются неясными перспективы темпов роста мировой экономики на фоне отсутствия торгового соглашения между США и Китаем.

Как ранее писал News.ru, в одесский порт прибыла первая в истории Украины партия нефти из США. Следующая подобная поставка ожидается уже в августе. К помощи Вашингтона Киев вынужден был прибегнуть после того, как с 1 июня Россия ограничила поставки топлива на Украину — в ответ на украинские санкции относительно ряда российских продуктов.