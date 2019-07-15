https://static.news.ru/photo/bc7fb8ee-a711-11e9-981f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

До конца недели нефть марки Brent может преодолеть рубеж в $70 за баррель. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе торгов 15 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 17:33 мск увеличилась на $0,09, до $66,81 за баррель. В Нью-Йорке нефть теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $6014 (-$0,07).

По мнению эксперта, на стороне покупателей значительное снижение запасов нефти в США из-за тропического шторма в Мексиканском заливе. Ранее стало известно, что нефтедобывающие компании в этом регионе сократили добычу более чем на 1 млн баррелей. В то же время, согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм «Барри» ослаб до тропической депрессии.

Он уже не угрожает нефтедобывающим платформам, но на полное восстановление добычи в регионе потребуется определённое время, что может сказаться на данных о запасах сырья в США.

Также поддержку нефтяным котировкам оказывает ситуация на Ближнем Востоке, где растёт напряжённость вокруг Ирана и риск в сфере транспортировки нефти в Ормузском проливе, отмечает Деев.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим коллегой из Великобритании Джереми Хантом заявил, что Тегеран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах», писал News.ru,