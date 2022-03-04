Instagram и Facebook заблокировал таргетированную рекламу

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Таргетированная реклама на платформах Facebook и Instagram не доступна для российских пользователей. Кроме того, сотрудники соцсетей исключили возможность настройки геолокации по России из рекламного кабинета. Социальные сети приняли данное решение в связи с началом военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля.

Ранее, Facebook заблокировал аккаунты шести российских медиа: телеканала «Звезда» и Russia Today, информационного агентства РИА Новости и Sputnik, а также Lenta.ru и «Газета.ru». Представители соцсети объясняют это тем, что данные ресурсы распространяли недостоверную информацию.

В ответ на действия платформы Роскомнадзор принял решение о блокировке платформы Facebook на территории РФ.

«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook», - сообщили на официальном сайте ведомства.

Напомним, что вчера, 4 марта, Совет Федерации одобрил закон о наказании за распространение фейковых материалов про Вооруженные Силы РФ. Максимальное наказание предусматривает срок до 15 лет лишение свободы.