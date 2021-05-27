Госкомпании РФ стали чаще рекламировать себя в соцсетях

https://static.news.ru/photo/c0c82216-bece-11eb-aa75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские госкомпании, в первую очередь «Сбер», ВТБ и «Газпром», заметно увеличили расходы на рекламу на иностранных интернет-платформах. Самыми востребованными стали Twitter и Telegram. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Госорганы и компании с госучастием в 2020 году увеличили расходы на рекламу в соцсетях на 12%, до 4 млрд рублей. Больше всего такие рекламодатели потратили на рекламу в Instagram — 1,13 млрд рублей и Facebook — 1,1 млрд рублей. Самый быстрый прирост госбюджетов на рекламу показали Twitter (на 101%, до 143 млн рублей) и Telegram (на 68%, до 171 млн рублей), — говорится в исследовании.

Среди компаний госсектора по расходам на рекламу в соцсетях лидировали «Сбер» (1,34 млрд рублей), ВТБ (908 млн рублей) и «Газпром» (685 млн рублей). Среди госорганов — Минздрав (518 млн рублей), МИД (168 млн рублей) и администрация Москвы (69 млн рублей).

В мае в Госдуму был внесён законопроект о едином измерителе интернет-аудитории. Документ обяжет соцсети, новостные агрегаторы и онлайн-кинотеатры устанавливать счётчики для измерения аудитории, чтобы потом делиться этими данными с властями. Кроме того, полученные данные предполагается использовать «для выработки мер государственной политики в области поддержки кинематографии, духовно-нравственного воспитания молодёжи, развития СМИ и массовых коммуникаций».