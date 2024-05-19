Звонок мошенников обернулся для 53-летней учительницы потерей 10 млн рублей Учительница из Петербурга оформила кредит на 10 млн после звонка мошенников

Учительница из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников и взяла кредит на сумму более 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. Женщина преподает в школе у начальных классов.

Доверившись звонившему ей незнакомцу, петербурженка оформила на себя кредит, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция начала расследование.

По данным kp.ru, деньги надолго не задержались на счету учительницы. Для сохранности мошенники убедили жертву перевести 10 млн рублей на так называемый безопасный счет. Однако сразу после финансовой операции ни средств, ни звонившего женщина больше не обнаружила. Учительница поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее россиянин попытался прокачать свой аккаунт в популярной видеоигре, но столкнулся с мошенником. Геймер потерял 15 тысяч рублей. Пользователь хотел улучшить танки и самолеты. За помощью он обратился к так называемому специалисту. За работу мошенник потребовал оплату и получил несколько переводов денежных средств. После совершения операций злоумышленник пропал с радаров.