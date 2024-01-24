«Звонил и угрожал»: очевидица о нападающих на прохожих подростках в Тамбове Жительница Тамбова София: банда подростков в ТЦ напала на беременную девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Тамбова София рассказала NEWS.ru, что один из банды подростков, орудующих в городском торговом центре, звонил ей с угрозами. По словам собеседницы, она навлекла на себя гнев после того, как осудила криминальные действия ребят в социальных сетях.

София уточнила, что стала свидетелем нескольких нападений банды. Так, у нее на глазах подростки ударили в живот беременную женщину и приставали к прохожему. Об увиденном девушка рассказала в местном паблике.

Я описала свою ситуацию в местном паблике. И тогда некий Юрий, как я поняла, один из этих ребят, звонил мне и угрожал, что я отвечу за свои слова. Мол, ходи и оглядывайся теперь. Судя по комментариям, он позвонил всем представительницам слабого пола из этой группы, кто осуждал их поведение, — сказала София.

По ее мнению, самое страшное в ситуации, что поблизости в торговом центре даже не оказывается охранников. Никто дерущихся не разнимает и замечаний им не делает, поэтому творится такой беспредел, резюмировала София.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Министерство внутренних дел России с просьбой проверить подростков, которые нападают и избивают сверстников в Тамбове. Общественный деятель сообщила, что дети орудуют в торговом центре, лидером банды является девушка.