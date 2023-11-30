Звезду Героя России украли у летчика-испытателя в Севастополе

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов

Золотую звезду Героя России украли в Севастополе у 76-летнего летчика-испытателя Анатолия Кнышова, сообщает Telegram-канал Mash. Пострадавший уже подал заявление в полицию. Правоохранители начали проверку.

По данным канала, награду похитили из коттеджа под Севастополем, где он проживает. Также исчезли документы на строительство дома.

Кнышов проводил испытания самолетов Ил-76МФ, Ил-9бТ, Ил-86, Ил-96-300 и Ил-96МО на критических углах. Участвовал в испытаниях 50 типов воздушных судов, среди которых истребители, штурмовики, бомбардировщики. За мужество и героизм 10 апреля 1996 года указом Бориса Ельцина ему присвоено звание Героя РФ.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре у местного жителя украли награды за участие в СВО, миллион рублей и иное имущество. Прокуратура возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ход расследования взят на контроль надзорного ведомства.

В августе в Балашихе женщина украла цветы, оставленные у мемориала местному жителю Артему Мартынову, погибшему в зоне СВО. На опубликованных кадрах видно, как предполагаемая злоумышленница вытаскивает несколько роз из ваз у мемориальной доски. Ее 22 августа установили на стене дома в ЖК «Акварели», где жил участник спецоперации.

Жители ЖК возмутились, узнав об этом. Одни предложили обратиться в полицию, другие — принести еще больше цветов к подъезду погибшего, предположив, что хотя бы там их не украдут.