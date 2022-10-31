«Звезда»: военный вертолет ВСУ упал в районе Константиновки в ДНР

Военный вертолет ВСУ упал на территории ДНР, сообщает «Звезда». По информации телеканала, летательный аппарат потерпел крушение в районе села Константиновка Донецкой области. В соцсети опубликовали кадры с места крушения.

На видеозаписях и фотографиях видны обгоревшие обломки вертолета. Судьба пилотов вертолета, как и причины крушения летательного средства не известны.

Ранее стало известно, что 23 октября истребитель Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.

Впоследствии источник NEWS.ru предположил, что причиной гибели пилотов истребителя Су-30 в Иркутске стал азот, оставшийся в баллонах для кислорода после проверки системы жизнеобеспечения. Самолет выполнял полет по запланированному маршруту на высоте девять тысяч метров, поэтому пилоты надели кислородные маски. Азот, соединившись с кислородом, по словам источника, привел к смерти летчиков уже в кабине самолета.