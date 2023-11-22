Звезда «Домового» явился с повинной после пьяного перформанса перед детьми Mash: актер Чирков сам явился в полицию после пьяного перформанса в Обнинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Чирков

Актер фильма «Домовой» и сериала «Душегубы» Сергей Чирков сам явился в полицию после появления в пьяном виде перед детьми на финале патриотического проекта «Энергия улиц» в Обнинске, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, ему грозит привлечение к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Как стало известно каналу, протокол на актера уже составлен. В настоящее время с ним беседует главный прокурор Обнинска.

Инцидент с Чирковым произошел 20 ноября во Дворце культуры Обнинска. В Сеть попало видео, на котором пьяный актер, которого пригласили поучаствовать в жюри в финале конкурса, обильно использует ненормативную лексику при общении с детьми. По словам очевидцев, нетрезвый артист также угрожал детям, снимавшим его, и пытался отобрать телефоны.

По информации Telegram-каналов, впоследствии Чиркова увели и закрыли в гримерке, чтобы не сорвать финал, а сам артист сказал, что «просто устал». Ближе к концу звезда «Домового» немного протрезвел, его выпустили из гримерки, он вручил победителям конкурса дипломы и, не попрощавшись, уехал. По факту произошедшего прокуратурой Калужской области была организована проверка.