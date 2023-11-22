Звезда «Домового» извинился за пьяную выходку перед детьми Актер Чирков извинился за пьяную выходку на детском шоу талантов в Обнинске

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Сергей Чирков

Актер Сергей Чирков, известный по роли в фильме «Домовой», раскаялся в своем поведении на детском шоу талантов в Обнинске, передает Telegram-канал SHOT. Он возложил вину за случившееся на стечение обстоятельств и свою безалаберность, пояснив, что напился виски.

Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за свое поведение. Места себе не нахожу... Я уже съел себя весь, — сказал он журналистам.

Чирков отметил, что планирует извиниться перед организаторами и родителями маленьких артистов, перед которыми он устроил пьяный перфоманс. По данным канала, на него будет составлен протокол за мелкое хулиганство, за выходку ему грозит 15 суток ареста.

Ранее стало известно, что Чирков сам явился в полицию после появления в пьяном виде перед детьми на финале патриотического проекта «Энергия улиц» в Обнинске. С ним беседовал главный прокурор города.

Инцидент с Чирковым произошел 20 ноября во Дворце культуры Обнинска. В Сеть попало видео, на котором пьяный актер, приглашенный в жюри финала конкурса, обильно использует ненормативную лексику при общении с детьми. По словам очевидцев, нетрезвый артист также угрожал несовершеннолетним, снимавшим его, и пытался отобрать телефоны. Впоследствии Чиркова закрыли в гримерке, чтобы не сорвать финал. Ближе к концу немного протрезвевший звезда «Домового» вручил победителям конкурса дипломы и, не попрощавшись, уехал.