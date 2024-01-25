Звезд с «голой» вечеринки решили запретить в Тюменской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступления участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой решили запретить на государственных площадках Тюменской области, сообщил депутат местной облдумы Иван Вершинин в Telegram. По его словам, департамент культуры области обещал прислушаться к позиции парламентариев и общественников.

Добились запрета на выступления участников скандальной вечеринки на государственных площадках культуры Тюменской области. Департамент культуры Тюменской области обещал прислушаться <...> и не привлекать для участия в официальных и государственных мероприятиях региона оскандалившихся на так называемой голой вечеринке артистов, — написал Вершинин.

Как заявил в обращении к департаменту руководитель фракции ЛДПР Тюменской областной думы Владимир Сысоев, «московские скандальные артисты» региону не нужны. Он выразил уверенность, что у Тюменской области есть свои, гораздо более талантливые и любящие страну.

Тем временем появилась информация, что певица Лолита Милявская потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов в России после ее участия в «голой» вечеринке. Вероятнее всего, выступления Милявской в Коломне, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуево и Королеве не состоятся.