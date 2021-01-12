Звери выступали в одежде с нацистской символикой в цирке Ижевска

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Прокуратура Удмуртии начала проверку после представления в цирке Ижевска, где животные выступали в одежде с нацистской символикой.

В сети интернет выявлена информация, размещённая в социальной сети, о демонстрации нацистской символики на попонах, надетых на животных, во время выступлений 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту демонстрации нацистской символики в здании цирка прокуратурой Первомайского района Ижевска организована проверка.

Ранее суд приговорил кемеровчанина Дмитрия Бородаенко к штрафу в размере 120 тысяч рублей за публикацию фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера во время трансляции онлайн-акции «Бессмертный полк». Мужчину признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма.

Оперативники выяснили, что 6 мая 2020 года гражданин загрузил на сайт «Банк памяти» фото главного нацистского преступника Адольфа Гитлера во время онлайн-акции «Бессмертный полк» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом. Молодой человек отказался признавать свою вину, но позже извинился перед фронтовиками, писал NEWS.ru.