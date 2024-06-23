Зумеры устроили дебош в пекарне Костромской области МВД: двое друзей взломали дверь пекарни и вынесли оттуда металл для сдачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое подростков устроили погром с молотком и ломом в одной из пекарен Костромской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным ведомства, владелец пришел проверить законсервированный бизнес, однако внутри помещения его ждал беспорядок. Также сообщается о пропаже техники.

Полицейские установили, что к хищению могут быть причастны двое друзей 2007 и 2009 г. р. Оказалось, что подросткам просто не хватало денег на развлечения, поэтому прогуливаясь мимо бывшей пекарни им пришла в голову идея пробраться внутрь и поживиться хоть чем-нибудь, что можно продать, — говорится в сообщении УМВД.

В пресс-службе уточнили, что приятели взломали дверь и в течение нескольких дней выносили металл. Часть награбленного они успели сдать в пункт приема. Остальное подростки спрятали в своем шалаше рядом с местом преступления.

Нанесенный предприятию ущерб оценивается в 167 тысяч рублей. В настоящее время против обоих подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц). Также в производстве находится другое уголовное дело в отношении друзей — за кражу двигателя.

Ранее под Калининградом в городе Советск женщина напала на подростка и украла у него сумку с мобильным телефоном и банковской картой. Пострадавший 12-летний мальчик обратился в правоохранительные органы.