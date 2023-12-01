Зубр захватил огород россиянки и напугал целое село на Кавказе Mash Gor: краснокнижный зубр захватил огород в Карачаево-Черкессии

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Краснокнижный зубр захватил огород россиянки в селе Нижняя Ермоловка в Карачаево-Черкессии, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По словам хозяйки огорода, животное уже месяц пугает жителей населенного пункта: оно ведет себя агрессивно и нападает на людей. Женщина обращалась в разные инстанции, зубра до сих пор не могут выгнать из села.

У меня вот дети не могут выйти на улицу, они боятся, — сказала хозяйка огорода.

По данным канала, сначала россиянка обратилась к местным властям, там ей не смогли помочь и дали номер другой инстанции. Там женщине предложили зарезать и съесть животное. После этого в полиции ей рекомендовали позвонить по номеру 112 экстренных служб. На место приехал инспектор Тебердинского заповедника, который выгнал зубра, но тот снова вернулся. Отмечается, что животное прибыло в село из Архыза, его давно пытаются поймать.

Ранее сообщалось, что зубр из сафари-парка в Подмосковье слишком неожиданно взглянул на сотрудника, который испугался и упал на пень с острыми краями. Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и отправлен на операцию. Инцидент произошел в парке «Изумрудный лес» вблизи поселка Нарынка.

Из последних сил пострадавшему удалось позвать на помощь коллег, которые вызвали скорую помощь. К расследованию произошедшего подключилось и региональное управление Следственного комитета.