Зубр из сафари-парка в Подмосковье чуть не убил сотрудника своим взглядом Сотрудник в парке Подмосковья испугался зубра и упал на пень с острыми краями

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Зубр из сафари-парка в Подмосковье слишком неожиданно взглянул на сотрудника, который испугался и упал на пень с острыми краями, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и отправлен на операцию.

По информации канала, инцидент произошел в парке «Изумрудный лес» вблизи поселка Нарынка. Сотрудник учреждения пошел кормить зубра около 10 утра. Следуя регламенту, он зашел в вольер к животному и начал приготовления к кормлению. В этот момент зубр резко повернул голову и посмотрел на мужчину, который от неожиданности пошатнулся назад и упал прямо на пень.

Из последних сил пострадавшему удалось позвать на помощь коллег, которые вызвали скорую помощь. К расследованию произошедшего подключилось и региональное управление Следственного комитета.

Возле Земли Франца-Иосифа на надувную лодку тем временем напала агрессивная моржиха. Животному удалось насквозь проколоть резину своими острыми бивнями. Люди при этом не пострадали, так как успели подняться на борт корабля. Произошедшее попало на видео, и пользователи в социальных сетях предположили, что моржиха могла защищать своего детеныша, который плавал неподалеку.