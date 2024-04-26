Зубастая теща отправила петербуржца в травмпункт «Фонтанка»: житель Петерубрга обратился в больницу с укусом от тещи

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Жителя Санкт-Петербурга укусила его теща, сообщило издание «Фонтанка». Инцидент произошел накануне вечером, пострадавший от укуса 42-летний мужчина обратился за медицинской помощью в травмпункт на проспекте Космонавтов.

В ходе обследования врачи обнаружили у пострадавшего на правом предплечье рану от укуса. Петербуржец объяснил, что след от зубов оставила ему теща. При этом он не рассказал, чем вызвал агрессию родственницы, но, по данным «Фонтанки», в его семье в последнее время были напряженные отношения. Издание обнаружило в его соцсетях комментарий под романтическим стихотворением: «Я когда-то тоже так любил».

Ранее актер Никита Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве. Он спровоцировал конфликт, оскорбляя сотрудников заведения, а также схватил администратора за шею и насильно склонял ее к поцелую, а когда получил отказ, укусил. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста.

Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда. Сам Кологривый отмечал, что считает семидневный арест слишком жестоким наказанием за его проступок.