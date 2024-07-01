Зрители «Алых парусов» оставили после себя 10 тонн мусора 10 тонн мусора вывезли из центра Петербурга после «Алых парусов»

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

После праздника выпускников «Алые паруса» из центра Санкт-Петербурга вывезли 10 тонн отходов, 98% из которых пластик: бутылки, стаканчики, пакеты и многое другое. Его уже отправили на переработку для дальнейшего использования, сообщил Невский экологический оператор (НЭО) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что перед мероприятием в Центральном, Василеостровском и Петроградском районах установили почти 500 контейнеров для мусора. Их своевременно очищали дежурившие малогабаритные мусоровозы. В НЭО также добавили, что на тротуаре мусора практически не было.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что праздник более миллиона гостей и отметила, что сотрудники органов внутренних дел РФ обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность во время вечеров, посвященных окончанию учебного года. В Москве основными площадками для праздника выступили ЦПКиО имени Горького и Государственный Кремлевский дворец. Во взрослую жизнь отправились около 32 тысяч юношей и девушек.

Недавно стало известно, что в Санкт-Петербурге определили территорию для строительства нового завода по переработке мусора, он появится в поселке Левашово на Горском шоссе. Известно, что площадь участка составляет 22 гектара, мощность предприятия оценивается в 600 тысяч тонн ежегодно.