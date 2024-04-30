Зоозащитники сообщили о десятках погибших лошадей из-за голода В Ставропольском крае на конезаводе погибли 50 лошадей из-за недостатка еды

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На конезаводе в Ставропольском крае произошел массовый мор лошадей, погибли порядка 50 животных, передает RTVI. По словам волонтеров, лошадей морят голодом и не дают даже воды, а условия их содержания не выдерживают критики.

Сообщается, что такая ситуация на объекте у хутора Конного продолжается с февраля: живые животные содержатся рядом с уже погибшими и вынуждены питаться собственными экскрементами. Тела лошадей не утилизируются, их просто сравняли с навозом на территории конезавода. Как отметила одна из волонтеров, такая ситуация произошла из-за того, что на каждое животное выделяется земля. Последняя при этом используется под сельскохозяйственные нужды, а на корм деньги вообще не выделяются.

Также зоозащитница отметила, что волонтеры общались с владельцем объекта Аделем Мажидом. Последний, по ее словам, заявил, что в настоящее время у него нет денег на корм животным. Она добавила, что с тех пор на конезавод никого не пускают.

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