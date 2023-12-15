Зоозащитник рассказал о замерзающих львах в фургоне под Челябинском Активист Даллакян: на улице Копейска с октября стоит холодный фургон с львицами

Фото: C. Randler/blickwinkel/Global Look Pres

В городе Копейске Челябинской области третий месяц на улице стоит неотапливаемый фургон, в котором сидят цирковые львицы, рассказал «360» зоозащитник Карен Даллакян. Он подчеркнул, что из-за 30-градусных морозов, которые пришли в регион, животные могут погибнуть.

Как пояснил активист, в октябре владелец цирка шапито поставил фургон с хищниками напротив своего дома. Это привлекло внимание местных жителей, которые стали бояться за свою безопасность. На место приезжали участковый и представитель местной администрации, хозяину животных выписали предостережение с требованием убрать фургон, однако он этого так и не сделал.

А тут ударили морозы минус 30 градусов. Люди не только за свою безопасность стали переживать, но и за животных. <...> Внутри фургона — клеточки для транспортировки животных, то есть это не вольер. Животные находятся в этом уже почти три месяца. Ни света, ни свежего воздуха, — рассказал зоозащитник.

Он добавил, что общественники обратились в прокуратуру с просьбой обеспечить меры воздействия на владельца животных.

Ранее в Астрахани у контрабандиста изъяли двух тигрят и двух львят, животных передали в местный зоопарк. Юных хищников задержали на границе с Казахстаном. Разрешительного сертификата на зверей у нарушителя не оказалось.