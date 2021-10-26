Зоозащитник попросила жителей Красноярска не кормить диких животных

Жители Красноярска нередко подкармливают диких животных не предназначенными для их рациона продуктами. О вреде человеческой заботы для представителей фауны рассказала руководитель Центра помощи диким животным «Инстинкт» и приюта куницеобразных Любовь Томирис в беседе с «МК в Красноярске».

К сожалению, люди, которые пытаются помочь найденным больным диким животным, не всегда ищут информацию, как правильно выкармливать, лечить или перевозить животное. И иногда делают только хуже. Например, некоторые, подобрав зверя, пытаются кормить его тем, что есть под рукой. Они не задумываются, что животным это категорически запрещено, — пояснила Томирис.

Она добавила, что знает случаи, когда птенцов кормили молоком, а хищных птиц — зерном. Томирис объяснила, что белок нельзя кормить фисташками, а сусликов — мороженым, потому что из-за него у зверьков «садится» печень. Также она заявила, что хлеб для уток — отрава, а воробьям не стоит давать пшено, которое запрещено птицам. Она порекомендовала жителям Красноярска не трогать активных птенцов на улицах города, потому что рядом с ними может быть их мама.

Ранее цирковой артист Эдгард Запашный дал ценные советы, как защититься от дикого медведя в лесу. Он порекомендовал использовать специальные газовые баллоны против диких зверей, или шумовые баллоны, которые издают резкий и громкий звук.