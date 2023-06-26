Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Крупный пожар начался в зоопарке Ростова-на-Дону 26 июня, сообщили NEWS.ru в ГУ МЧС. Спасатели выехали на место происшествия. По данным ведомства, в зоопарке началась эвакуация животных. Погибших и пострадавших нет.

Звонок поступил в 18:33 по адресу: Зоологическая, 3. В административном здании загорелась кровля. Сейчас проводится эвакуация животных. Ранг пожара № 2. Погибших, пострадавших нет. Тушат пожар 17 единиц техники, угроза распространения отсутствует, — сообщили в МЧС.

25 июня сильный пожар произошел на 14-м и 15-м этажах жилого дома в подмосковном Королеве. В результате ЧП минимум два человека погибли, также есть пострадавшие.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево. В МЧС уточнили, что двое из них — дети.

В Санкт-Петербурге 23 июня произошел пожар в строящемся ЖК «Черная речка, 41». Очевидцы сняли на видео густой черный дым, окутавший стройплощадку. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

До этого в городе Шебекино Белгородской области на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар после атаки дрона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто в результате инцидента не пострадал.