Зоолог рассказал, останки каких древних животных обнаружили в Москве Зоолог Глазков сообщил, что на стройке в Москве обнаружили останки белемнитов

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Останки, найденные на стройплощадке в московском районе Митино, принадлежат белемнитам, рассказал NEWS.ru зоолог, таксидермист Павел Глазков. По его словам, эти существа относятся к хищникам, они вымерли около 65 млн лет назад. Зоолог также отметил, что сделанная рабочими находка интереса, но ее нельзя назвать необычной. Это обусловлено тем, что в России уже находили останки белемнитов.

На территории Московской области было морское дно и данная находка – это вымершие морские животные белемниты. <...> Останки в виде наконечников стрел – это карбонатный ростр – окончание тела белемнита, что-то вроде щупалец. Они были хищниками, и внешне напоминали кальмара ростом до шести метров, — рассказал Глазков.

Специалист подчеркивает, что рабочим также удалось обнаружить останки другого морского существа — наутилуса. Эти головоногие моллюски обладают наружной раковиной. По словам Глазкова, наутилусы жили еще во времена динозавров и являются единственными животными той эпохи, дожившими до наших дней.

Ранее сообщалось, что в ходе строительства подземной парковки в Митино были найдены останки, напоминающие зубы и кости динозавров. Рабочие утверждали, что они блестят и светятся.