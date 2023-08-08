Зоолог допустил начало голода из-за нашествия саранчи в Астрахани Зоолог Подлужнов: из-за саранчи в Астрахани может начаться голод

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Саранча съедает всю органику и в почве остаются одни минеральные вещества, что является серьезной проблемой для животноводов и растениеводов, рассказал NEWS.ru зоолог, ветеринарный врач Андрей Подлужнов. По его словам, в долгосрочной перспективе это может привести к голоду в Астраханской области, где сейчас наблюдается нашествие насекомых.

Проблема заключается в том, что насекомое съедает всю органику и после остаются одни минеральные вещества, все до асфальта может быть сожрано, поэтому любым животноводам и растениеводам придется после саранчи все восстанавливать. Ведь овцам будет есть нечего, кукурузу, которая там растет, саранча ест до корня. В долгосрочной перспективе это может привести к голоду, — рассказал Подлужнов.

Зоолог отметил, что саранче, как и любому живому существу, требуются ресурсы: вода, еда. Цикл размножения насекомого состоит в том, что самка откладывает яйца во влажную почту, значит ей нужно найти местность, где прошли хорошие осадки. Соответственно, такое нашествие саранчи вполне естественно для южных регионов.

Это вполне нормально, что в южные регионы после обильных дождей прилетает саранча, она откладывает свои личинки, а после улетает дальше. Они могут улетать до 500 км и реально чувствуют, где прошли осадки, — добавил Подлужнов.

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