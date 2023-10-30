«Зона смерти»: польский генерал пришел в ужас от маневра ВСУ Генерал Коморницкий: российская линия обороны стала для ВСУ зоной смерти

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины с самого начала не имели ресурсов, чтобы прорвать российскую оборону, заявил польский генерал Леон Коморницкий. По его словам, которые приводит издание Do Rzeczy, в зоне спецоперации ведется позиционное противостояние, а украинского контрнаступления на самом деле никогда не было.

Российская армия за восемь месяцев построила очень сильные оборонительные позиции. Это как своеобразная цитадель между Бахмутом (Артемовском. — NEWS.ru), Запорожьем и Крымом. Это зона смерти, и цель россиян — уничтожить украинскую армию, опираясь на эту оборону, — отметил он.

Как пояснил генерал, из-за минных полей ВСУ могли продвигаться вперед только за счет пехоты, которая шла от одной позиции к другой, но без артиллерийской поддержки она быстро уничтожалась. По его словам, украинская армия исчерпала свои возможности, поэтому российская сторона перешла к наступательным действиям, в том числе в районе Авдеевки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек убитыми и ранеными. Кроме того, Киев лишился более двух тысяч единиц наземной техники, добавил он.

До этого издание The Times писало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен в скором завершении наступления украинских войск. Он также предлагает сократить активность на передовой и начать подготовку к следующему году. При этом президент Украины Владимир Зеленский не согласен с Залужным. Отмечается, что в Киеве прекрасно понимают, какой политический эффект на Западе будет иметь любая видимость тупика. Это также может привести к снижению помощи со стороны западных стран.