Гендиректора красноярской золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова приговорили к четырем годам колонии-поселения за нарушение правил безопасности на предприятии, в результате которого погибли 20 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Трагедия произошла в 2019 году, когда в результате переполнения водохранилища произошел прорыв дамб и несколько сотен тысяч тонн воды хлынуло на рабочих.