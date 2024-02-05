Гендиректора красноярской золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова приговорили к четырем годам колонии-поселения за нарушение правил безопасности на предприятии, в результате которого погибли 20 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Трагедия произошла в 2019 году, когда в результате переполнения водохранилища произошел прорыв дамб и несколько сотен тысяч тонн воды хлынуло на рабочих.
Нарушения привели к повышению в одном из водохранилищ уровня воды. В результате ее накопления 19 октября 2019 года около 02 :30 произошел прорыв каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб с выбросом нескольких сотен тысяч тонн воды. Вахтовый поселок оказался под огромной волной и полностью разрушился, а общежития разорвало на части, — сообщила прокуратура.