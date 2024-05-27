Золотодобытчик увидел происки иноагентов в жалобе жителей Якутии Путину РБК: Nordgold связала жалобу жителей Якутии Путину на желтую пыль с иноагентами

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Золотодобывающая компания Nordgold сообщила о клевете после того, как жители Якутии пожаловались президенту России Владимиру Путину на ее рудники, сообщил РБК. В компании заявили, что отмечают «однотипные публикации», которые похожи на «целенаправленную злонамеренную кампанию».

С жалобой к главе государства обратились жители Тянского национального наслега Олекминского улуса. По данным РБК, авторы обращения пожаловались, что компания открывает новые рудники, «выживая» людей с родных территорий. Они также отметили, что желтая пыль от золотодобывающего завода оседает на ягель, которым питаются олени, а зимой — на снегу.

Обвинения в компании назвали «безосновательными» и клеветой. Там уточнили, что в медиаполе обвинения активно распространяются, в том числе с использованием признанных экстремистскими и запрещенными в России ресурсов и иностранных агентов.

Ранее эколог Илья Рыбальченко предупредил, что реки Иртыш и Обь являются «жизненно важными водными артериями», их загрязнение приведет к ухудшению качества питьевой воды, гибели водных организмов и утрате биоразнообразия. Эксперт уточнил, что текущая ситуация с загрязнением рек вызывает беспокойство, так как они играют большую роль для населения и экосистемы.