Дмитрий Новиков

«Шокирована»: знакомая о подозреваемом в убийстве невесты в Электростали Знакомая избившего до смерти девушку электростальца заявила, что знает его с хорошей стороны

17 марта 2023 в 14:03 Автор: Александр Чеков, Дмитрий Новиков

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Подозреваемый в избиении до смерти своей девушки житель Электростали