Знакомая подозреваемого в избиении до смерти своей девушки жителя Электростали Сергея Л. сообщила NEWS.ru, что знала его только с хорошей стороны. Она считает, что убийство произошло не преднамеренно, а случайно.
Знаю его с хорошей стороны. От произошедшей ситуации сама в шоке. Производил впечатление доброго, отзывчивого, понимающего человека, ничего плохого про него сказать вообще не могу. Считаю, что это случилось не преднамеренно, — заявила она.
Она добавила, что накануне вечером, перед случившимся, созванивалась с Сергеем. Л. У пары все было хорошо, никаких предпосылок к ссоре не было, рассказала знакомая.
Сергей Л. нанес возлюбленной несколько ударов в живот и в голову, от которых она впоследствии скончалась. Подруга погибшей пыталась защитить девушку, закрывая собой, но мужчина смог нанести смертельный удар.
Ранее сообщалось, что Сергей Л, убивший свою невесту в подмосковной Электростали, избил девушку из-за того, что она не отказалась от интимного предложения подруги, сообщает Telegram-канал «112». После затянувшегося застолья подруга погибшей начала приставать к ее жениху и предлагать устроить «тройничок». Когда партнерша Лапина не отвергла предложение, он пришел в ярость.