Знаменитый пес Кругетс похвастался новыми успехами в похудении Пес Кругетс из Нижнего Новгорода похудел на 40 кг

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Пес Кругетс из Нижнего Новгорода, прославившийся на всю Россию своими внушительными размерами, делает новые успехи в похудении, сообщил Telegram-канал Baza. Собака уже похудела на 40 килограммов. Когда Кругетса обнаружили волонтеры, он весил почти 100 килограммов.

Тогда питомец не мог стоять на ногах и не передвигался. Сейчас волонтеры продолжают активно работать с псом, приучая его к здоровому образу жизни. На опубликованных кадрах видно, что Кругетс уже самостоятельно ходит, а зоозащитники радуются его успехам и не скупятся на похвалу.

Ранее сообщалось, что на лечение собаки может потребоваться до 600 тысяч рублей. Когда Кругетса только нашли, ему диагностировали крайнюю степень ожирения. По словам волонтеров, животное осмотрел диетолог, который взял у него анализы крови. Ежедневно псу дают противовоспалительные препараты, обезболивающие, а также кормят диетическим кормом.

Еще в октябре из-за избыточного веса Кругетсу даже не могли сделать рентген. Тогда ему было необходимо похудеть как минимум на 50 килограммов, чтобы провести эту процедуру.