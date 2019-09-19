У новой Мосгордумы старый председатель. По итогам тайного голосования кандидатура прежнего спикера городского парламента Алексея Шапошникова получила большинство голосов — 28 из 45. Иными словами, помимо самовыдвиженцев, поддержанных партией «Единая Россия», Шапошникова поддержала и тройка депутатов из числа формальной оппозиции. Притом, что и голосов правящей партии (25 представителей) вполне бы хватило. И вряд ли «теневые» единороссы имели необходимость договариваться о поддержке с другими политиками.

Однако сам факт поддержки со стороны одной из оппозиционных сил свидетельствует о том, что вряд ли три вроде бы оппозиционные партии, вошедшие в эту Мосгордуму, смогут выступать единым фронтом. Слишком они разные. Более того, сейчас со стороны либерального «Яблока» звучат обвинения даже в адрес Алексея Навального, который-де своим пресловутым «умным голосованием» сработал на коммунистов.

Теперь интересно проследить за выборами двух или нескольких вице-спикеров городской думы. В прошлых созывах один пост заместителя председателя принадлежал единороссам, а другой — компартии. К слову, почти «вечный» вице-спикер от единороссов, Андрей Метельский, свои выборы проиграл. Сейчас картина может быть куда более разнообразной. Но определённая интрига касается кандидатуры, которую выдвинут от лица фракции (или пока группы) КПРФ. В прежние годы «красным» вице-спикером неизменно был известный режиссёр Николай Губенко, он возглавлял и тогда ещё совсем немногочисленную партийную фракцию.

Но, учитывая, что известному мастеру искусства пошёл девятый десяток, вполне вероятно, его роль перейдёт к более молодым коллегам. Например, к Леониду Зюганову, который уже в прошлой думе был заместителем Губенко. И это стало бы для него важнейшим карьерным шагом на пути к новым высотам в родной компартии. Такой выбор положит конец и разного рода предположениям, что Леонид мог быть выдвинут от Мосгордумы в сенат.

К слову, немало наблюдателей полагают, что сильная фракция КПРФ в Мосгордуме отнюдь не стала поражением мэра Собянина. Учитывая склонность компартии к разного рода компромиссам, коммунисты-депутаты вполне могут брать на себя ту миссию, которая, что называется, не по статусу единороссам. Например, жёстко выступать против инициатив Кремля, которые могли бы в чём-то ущемлять интересы Москвы как субъекта Федерации.

А значит, при таких раскладах в самом городском парламенте возможны самые неожиданные компромиссы. И первый проявился уже в ходе выборов спикера.