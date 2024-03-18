Знакомый рассказал о руководителе попавшей под лавину тургруппы Руководителя попавшей под лавину тургруппы на Камчатке назвали сильным и опытным

Попавшая под лавину туристическая группа на Камчатке шла под руководством Алексея Чепуштанова — профессионала, имеющего соответствующий многолетний опыт, рассказал в беседе с «360» его товарищ. По его словам, группа туристов также имела хорошую подготовку.

Алексей — очень сильное существо и профессионал. Группы водит несколько лет. Сам он многими тропами гуляет, где не все профессионалы ходят. И группа, которую он повел, — скорее всего, студенты, которых натаскивал на зимние походы несколько месяцев, — рассказал собеседник «360».

Группу из 11 человек накрыло лавиной после ночевки в районе перевала Красноармейского. Выбраться смогли девять туристов, региональное управление Следственного комитета объявило пропавшими без вести 19-летнего молодого человека и 44-летнюю женщину. По данным источника, руководитель группы Алексей Чепуштанов находится на месте спасательных работ. К месту ЧП направлена авиация МЧС, к поискам привлекли кинологический расчет.

Ранее сообщалось, что попавшие под лавину на Камчатке туристы шли к горячим источникам на лыжах. В группе были только местные жители, которые состояли в камчатском туристическом клубе имени Глеба Травина. Маршрут был согласован, все участники похода — натренированы. Группа планировала идти до цели два дня, но туристы попали под лавину.