Знакомый раскрыл вероятные причины убийства пожилой женщины в Шушарах Знакомый описал обвиняемого в убийстве матери питерского мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Знакомый описал NEWS.ru обвиняемого в убийстве матери мужчину из Санкт-Петербурга. По его словам, они росли в одном дворе, а у обвиняемого есть брат «тоже с психическими расстройствами».

Мать всю жизнь работала не покладая рук ради них двоих. Было видно, как ей тяжело. Она постоянно их от всего мира оберегала, не пускала играть с нами особо. Наверное, она сама своим отношением делала их еще больше больными. Коля ревновал маму к брату, забирал у нее деньги, — сказал знакомый.

При нем у них случился конфликт. Обвиняемый потребовал отдать ему зарплату, отметил мужчина. Знакомый отметил, что сейчас все считают его ответственным в убийстве матери и «дело в ревности к брату». Родственника обвиняемого необходимо уделять больше времени.

Но я не исключаю, что причина может быть и в деньгах, которые он с нее требовал. Сами мальчики считали себя здоровыми всегда, — заключил знакомый семьи.

Ранее сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в убийстве женщины в Шушарах. Правоохранители столкнулись с 38-летним мужчиной. Стражи порядка выясняют обстоятельства и мотивы преступления. Убитая оказалась матерью подозреваемого.