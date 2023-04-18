Стали известны подробности жизни сына экс-депутата, сбившего женщину Знакомые сбившего насмерть женщину в Новосибирске сына экс-депутата рассказали о его скрытности

Фото: прокуратура Новосибирской области

Сбивший насмерть женщину в Новосибирске сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков вел скрытный образ жизни и мало кому рассказывал о своей личной жизни, заявила его знакомая. В беседе с «Сиб.фм» она уточнила, что почти никто не знал о том, что его отец Николай Бушков находится под следствием и на данный момент сидит в СИЗО.

Он очень скрытный человек, никогда ничего не рассказывал про себя и то, что касается его личной жизни. Мало кто знал, что его отца судят, — отметила знакомая.

По ее словам, в момент аварии вместе с Александром в машине находился его одногруппник, который после происшествия перестал выходить на связь, чтобы не попадать в информационное поле. Близкий друг утверждает, что Бушкова можно охарактеризовать как умного и доброго человека. Мотивы, по которым подозреваемый в совершении смертельного ДТП скрылся с места аварии, он назвать не смог.

Другой знакомый утверждает, что Бушков иногда позволял себе «куражить» в течение недели, а потом мог заниматься спортом несколько месяцев. Он отмечает, что подозреваемый обеспечивал себя сам, но внедорожник Geely Tugella и квартиру ему подарил отец.

То, что он был пьяный и скрылся, от него никто не ожидал. Все были в шоке. Возможно, стресс, испугался, — предположил знакомый.

Александра Бушкова ранее задержали по подозрению в совершении смертельного ДТП в Новосибирске. На Серебренниковской улице 21-летний водитель на внедорожнике Geely Tugella насмерть сбил 45-летнюю женщину. Автомобилист попытался скрыться от сотрудников полиции, его задержали во дворах на улице Орджоникидзе.