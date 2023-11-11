Знакомство с девушкой в Сети обернулось для красноярца потерей денег

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Житель Красноярска познакомился с девушкой в сервисе Badoo и лишился денег при попытке пообщаться с ней по видеосвязи, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. За несколько минут с банковской карты мужчины были списаны 4500 рублей.

Обратившись в полицию, красноярец рассказал, что девушка по имени Кристина сама предложила связаться по видео. В Telegram она отправила мужчине установочный файл приложения VideoMax+. После установки его на смартфон поступило сообщение о списании средств с кредитной карты. При этом новая знакомая мужчине не отвечала, а ее анкета в Badoo стала недоступна.

Сообщение с кодом для подтверждения списания денежных средств было отправлено с помощью приложения, — уточнил мужчина.

Лишившись денег, красноярец заблокировал карту. По его заявлению было возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества со звонками россиянам через приложения сервисов для объявлений. Пользователь, получая входящий вызов из знакомого приложения, считает, что к нему обращаются в связи с его объявлением, не подозревает обман. При этом мошенники, предлагая задаток за товар, получают доступ к личному кабинету продавца в онлайн-банке. Оценив финансовое положение потенциальной жертвы, злоумышленники прибегают к уже известной схеме — запугивают человека, а затем предлагают «спасти» его средства.