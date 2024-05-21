Знакомая зверски избитого в Казани школьника раскрыла подробности драки Одноклассница казанского школьника: пострадавшего избивали руками и палками

Школьника из Казани избивали руками и палками, рассказала NEWS.ru одноклассница пострадавшего. Она отметила, что мальчик играл с друзьями на площадке, когда незнакомые подростки стали кидать в него мяч. Тот сделал им замечание, после чего школьника увели в лес, где раздели и избили, пояснила собеседница издания.

Он играл на площадке с друзьями, незнакомые подростки начали кидать в него мяч. Он сделал замечание, обозначив, что ему больно. После этого обидчики увели школьника в лес, раздели, начали избивать палками и руками. Далее подростки выкинули его одежду, а трусы засунули в рот, после чего отпустили домой, — пояснила одноклассница.

Как отметила собеседница издания, сам пострадавший — очень дружелюбный, вежливый и веселый мальчик. По ее словам, он никогда не проявлял к другим агрессию. Одноклассница пострадавшего уточнила, что родители мальчика пока не писали заявление в полицию. Она добавила, что школьник не сможет выйти на занятия до конца учебного года.

В Казани группа подростков ране избила и раздела до трусов пятиклассника. Полицейские уже начали поиски нападавших. Инцидент произошел в ЖК «Салават Купере». По словам местного жителя, эти подростки держат в страхе весь район. Если раньше они вымогали у детей деньги, то теперь дело дошло до прямой агрессии.