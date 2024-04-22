Знакомая семьи раскрыла подробности убийства мужчины в Екатеринбурге Убийца мужчины в Екатеринбурге пытался сбежать с места преступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Знакомая семьи в беседе с NEWS.ru рассказала подробности убийства мужчины в Екатеринбурге. По ее словам, подозреваемый пытался сбежать, но в итоге сам решил сдаться сотрудникам полиции.

Собеседница NEWS.ru отметила, что бывшая жена подозреваемого Инна рассказывала о новом сожителе «только хорошее». Ее бывший муж Данил, по словам женщины, также был «очень добрый и хороший человек».

В тот день Данилу позвонила дочь и сказала, что их с мамой избивает сожитель Феруз. Мужчина незамедлительно выехал к ним в квартиру, зайдя, увидел у сожителя своей бывшей жены нож в руках, выхватил и на эмоциях нанес ножевые ранения, после чего Феруз умер. У дочери была истерика, Данил хотел сбежать, но не смог и решил сам сдаться полиции, — объяснила женщина.

Ранее издание KP.RU сообщило, в устанавливают обстоятельства гибели 28-летнего мужчины по имени Фируз. Убийство произошло в подъезде пятиэтажки на улице Минометчиков 21 апреля около 20:30.

До этого в екатеринбургской школе ученик 10-го класса воткнул ручку в бедро девятикласснику. Инцидент произошел в школе № 151, пострадавший наступал на ноги обидчику и всячески надоедал ему и другим школьникам. В итоге старшеклассник не выдержал, схватил ручку и ударил потерпевшего во внешнюю сторону бедра. Пострадавшего отвезли в больницу, поставили капельницу, в причинах инцидента разбирается полиция.