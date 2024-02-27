Знакомая рассказала о семьях подростков, толпой издевавшихся над школьницей В Хакасии сельские подростки из неблагополучных семей избили девочку из Абакана

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Жительница села Подсинее в Хакасии, где школьники избили сверстницу, рассказала, что все обидчики воспитываются в неблагополучных семьях. По ее словам, отец одной из школьниц, которая избивала подростка, сам не справляется с ней.

Знаю тех ребят, которые избили девочку. Из неблагополучных семей, этим все сказано. Отец школьницы, которая все это и устроила, с ней не справляется. Тоже проблемная девочка. В чем причина их конфликта не знаю, но, когда смотрела видео, ужасалась такой жестокости. Их вызвали в полицию с родителями, провели беседу. Кому по 16 лет, тех поставили на учет, — рассказала местная жительница Екатерина.

Ранее в сети появилось видео, в котором подростки в возрасте от 13 до 16 лет поставили на колени девочку, которая приехала в Подсинее из Абакана в гости к родственникам. Они заставили школьницу извиняться, но в итоге заявили, что не прощают ее и начали избивать. Телеканал NotaBene сообщает, что обидчики поставлены на внутришкольный учет, а родителям грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию.