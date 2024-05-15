Знакомая рассказала о россиянке, забившей насмерть пожилую свекровь Знакомая погибшей жительницы Волжского: подозреваемая конфликтовала со свекровью

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Жительница Волжского Волгоградской области, которую подозревают в убийстве пожилой свекрови, долгое время конфликтовала с той, рассказала NEWS.ru знакомая погибшей. По словам собеседницы издания, невестка также часто ругалась с мужем. Она отметила, что причиной конфликтов было пристрастие подозреваемой к алкоголю. Знакомая уточнила, что женщина пила много и часто, из-за алкоголя становилась агрессивной.

По словам собеседницы издания, невестка до смерти забила свекровь. Женщина уточнила, что ту даже не успели отвезти в больницу: она погибла до приезда скорой помощи.

Они конфликтовали долгое время. Невестка часто ругалась и с мужем, и со свекровью. Виной всему ее пристрастие к алкоголю. Пила она много и часто и становилась тогда очень агрессивной. А сейчас забила свекровь до смерти. Ее даже не успели отвезти в больницу, она погибла до приезда скорой, — рассказала собеседница издания.

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области убила избранника кухонным ножом, застав его в постели с любовницей. В состоянии аффекта она убежала на кухню, схватила нож и вернулась в спальню. Осознав происходящее, женщина сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Ее задержали.